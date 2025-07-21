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В Самаре пройдут парусные гонки: 26−27 июля на набережной

26 и 27 июля в Самаре состоятся соревнования по парусному спорту.

26 и 27 июля в Самаре состоятся соревнования по парусному спорту. Гонки пройдут на участке набережной от Первомайского спуска до бассейна ЦСКА (вторая очередь).

Спортсмены выступят в личном зачёте в классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «Луч», «420», «Финн» и FB550i.

Расписание гонок:

26 июля — с 11:30 до 17:00.

27 июля — с 11:30 до 13:00.

Запланировано не менее семи гонок.

Заявки на участие принимаются до 24 июля по e-mail: Sailing.Samara@yandex.ru.

Ранее мы писали, что в Самаре мужчина 55 лет стал жертвой мошенника и потерял крупную сумму. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщили в областном ГУ МВД.

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