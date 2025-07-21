В Наро-Фоминском районе Подмосковья из-за ливней обрушился мост

Сильнейший ливень обрушился на Москву и Подмосковье 21 июля, вызвав масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. По данным «Фобоса», выпало 80% месячной нормы осадков. Затоплены станции метро и МЦД, нарушено движение транспорта. В Подмосковье рухнул мост, жители деревни Алексино оказались отрезаны от транспорта. МЧС предупреждает о новых ливнях и шквалистом ветре до конца дня. Как столица и пригород переживают непогоду — в материале «Газеты.Ru».