Капремонт в нескольких учебных учреждениях в Башкирии идет вразрез с графиком

— Кроме того, в Башкортостане модернизируют еще пять колледжей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Общий объем финансирования — 750 миллионов рублей, в том числе 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Строительная готовность составляет 43,4%. Работы здесь необходимо завершить до 20 декабря 2025 года, — сообщают в администрации главы республики.