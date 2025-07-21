Капремонт в нескольких учебных учреждениях в Башкирии идет вразрез с графиком

Сегодня, 21 июля, в правительстве Башкирии обсудили ход ремонта учебных заведений. 35 школ, три колледжа и два детских сада включили в федеральную программу капитального ремонта зданий образовательных учреждений в 2025 году.
По словам вице-премьера республики Урала Кильсенбаева, строительная готовность объектов однолетнего цикла составила 84%, двухлетнего — 98,15%.
Работы идут в 12 муниципалитетах. Наиболее быстрые темпы ремонта — в деревне Аскарово Бурзянского района, селах Имянликулево Чекмагушевского района и Новые Татышлы Татышлинского района, в уфимской школе № 4, а также в Стерлибашевской коррекционной школе-интернате — там все работы уже подошли к концу.
Среди объектов двухлетнего цикла к новому учебному году готовы стерлитамкская школа № 1, мелеузовская № 8 и Учалинская коррекционная школа-интернат.
Среди учреждений, которые требуют «дополнительного внимания», Кильсенбаев отметил школу № 8 в Бирске и учреждение села Канлы-Туркеево Буздякского района, а также детский сад в селе Аскарово Абзелиловского района.
Завершение капитального ремонта всех школ намечено на 15 августа. Однако работы в Салаватском колледже образования и профессиональных технологий выполнены лишь на 65%, а в Башкирском колледже сварочно-монтажного и промышленного производства — на 74%.
— Кроме того, в Башкортостане модернизируют еще пять колледжей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Общий объем финансирования — 750 миллионов рублей, в том числе 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Строительная готовность составляет 43,4%. Работы здесь необходимо завершить до 20 декабря 2025 года, — сообщают в администрации главы республики.
Радий Хабиров заявил, что если сроки завершения работ будут нарушены, то это будет рассматриваться как ЧП.
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