Минздрав сказал о зараженной бешенством овце, с которой контактировали белорусы

По информации ведомства, за последнюю неделю в Витебской и Могилевской областях было зарегистрировано два случая массового контакта белорусов с больными бешенством животными. В момент эпидемиологического расследования было установлено, что с зараженными животными контактировали 16 человек. В первом случае это был кот, а во втором — овца.