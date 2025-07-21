Минздрав сказал о зараженной бешенством овце, с которой контактировали белорусы. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По информации ведомства, за последнюю неделю в Витебской и Могилевской областях было зарегистрировано два случая массового контакта белорусов с больными бешенством животными. В момент эпидемиологического расследования было установлено, что с зараженными животными контактировали 16 человек. В первом случае это был кот, а во втором — овца.
В Минздраве отметили, что белорусы сейчас получают антирабическое лечение по полному курсу, чтобы не допустить заболевания. Специалистами санитарно-эпидемиологических служб указанных областей были проведены все необходимые мероприятия. Данная ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения.
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