Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав сказал о зараженной бешенством овце, с которой контактировали белорусы

Минздрав: 16 белорусов контактировали с зараженными бешенством овцой и котом.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сказал о зараженной бешенством овце, с которой контактировали белорусы. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, за последнюю неделю в Витебской и Могилевской областях было зарегистрировано два случая массового контакта белорусов с больными бешенством животными. В момент эпидемиологического расследования было установлено, что с зараженными животными контактировали 16 человек. В первом случае это был кот, а во втором — овца.

В Минздраве отметили, что белорусы сейчас получают антирабическое лечение по полному курсу, чтобы не допустить заболевания. Специалистами санитарно-эпидемиологических служб указанных областей были проведены все необходимые мероприятия. Данная ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения.

Ранее санстанция отреагировала на видео с крысой в сыре в одном. из магазинов Минска.

Тем временем в Щучинском районе 77-летняя белоруска спасла и выходила аистят, выпавших из гнезда, и покорила интернет: «Бацянчыкi!».

Кроме того, гадюка укусила белоруса на даче, когда он косил траву.