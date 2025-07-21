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Тайная угроза: диетолог Соломатина назвала продукты, содержащие скрытый сахар

В большом количестве продуктов присутствует сахар, о содержании которого многие люди не задумываются. Злоупотребление такими продуктами может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

В большом количестве продуктов присутствует сахар, о содержании которого многие люди не задумываются. Злоупотребление такими продуктами может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Нередко именно скрытый сахар в еде приводит к ухудшению здоровья, отметила специалист.

— Многие люди не понимают, сколько они едят сахара. Очень часто говорят: «Как же так, откуда у меня проблемы, я же сахар вообще не ем?». Начинаешь выяснять — оказывается, человек не кладет сахар в чай и кофе, но съедает много продуктов со скрытым сахаром. Такой сахар содержат некоторые сладкие продукты: например, мед, в котором много фруктозы. Она тоже работает как сахар, хотя не требует на себя выброса инсулина — это хорошо для диабетиков первого типа. Но от фруктозы люди поправляются еще быстрее, если говорить о наборе лишнего веса, — рассказала собеседница «ВМ».

То же самое касается сладких фруктов и ягод, подчеркнула диетолог:

— Особенно много сахара содержится, например, в винограде, банане и хурме.

В чем польза сыра с плесенью.

Несут потенциальную опасность для здоровья и некоторые другие продукты, продолжила эксперт:

— Есть продукты с высоким гликемическим индексом. Изделия из муки высшего сорта, те же макароны (особенно мягкие сорта), каши типа манной и каши из белого риса в организме работают приблизительно как сахар. Всевозможные соусы, колбасы, сосиски — там совсем не чувствуется сахар, но он в них часто есть.

Опасность скрытого сахара заключается в том, что он повышает уровень глюкозы в крови. Это приводит к повреждению сосудов и лишнему весу, предупредила диетолог. Кроме того, повышается риск инсулинорезистентности или диабета.

— Для выявления количества скрытого сахара в разных продуктах придумана специальная таблица. Без нее подсчитать количество сахара сложно. Например, в сладких напитках явный сахар, но даже в натуральном соке может быть пять-шесть ложек сахара в 300-миллилитровом стакане в зависимости от исходной сладости фрукта, — заключила диетолог.

В последнее время термин «инсулинорезистентность» все чаще звучит в медицинском сообществе и за его пределами. О нем говорят врачи разных специальностей и нутрициологи. Что такое инсулинорезистентность, чем может угрожать организму и как с этим бороться, «Вечерней Москве» рассказала эндокринолог.