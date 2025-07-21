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В Ростове приостановили стройку для БСМП из-за жалобы строительной фирмы

Возведение модуля ростовской БСМП приостановили из-за жалобы, проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону приостановили поиски подрядчика для возведения модульного корпуса БСМП. Это сделали после жалобы одной из строительных компаний, говорится на сайте госзакупок.

Жалоба в Федеральную антимонопольную службу поступила от ООО «Спецстроймонтаж». Какие именно претензии у компании, не уточняется.

Итоги конкурса планировали объявить 30 июля. Напомним, контракт на 570 млн рублей предусматривал возведение модульного здания на улице Бодрой.

Подрядчик по требованию заказчика — городской больницы скорой помощи — должен был до конца года смонтировать корпус площадью 1450−1500 кв. метров и оснастить его медицинским оборудованием. В частности, в перечень входили аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и системы подачи медицинских газов. В документации также требовалось, чтобы срок службы нового здания составлял не менее 20 лет.

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