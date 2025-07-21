В Ростове приостановили стройку для БСМП из-за жалобы строительной фирмы

Подрядчик по требованию заказчика — городской больницы скорой помощи — должен был до конца года смонтировать корпус площадью 1450−1500 кв. метров и оснастить его медицинским оборудованием. В частности, в перечень входили аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и системы подачи медицинских газов. В документации также требовалось, чтобы срок службы нового здания составлял не менее 20 лет.