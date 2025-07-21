В Иркутске зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

— В Иркутске обнаружили превышение норм по нескольким вредным веществам. Бенз (а)пирен оказался выше допустимого в 15 случаях из 32 проверок, взвешенные частицы — в 10 пробах, а формальдегид — в одной. Кратковременные всплески загрязнения зафиксировали по бутилацетату (3 пробы из 128), этилбензолу (12 из 148), метилбензолу (4 из 128) и диметилбензолу (6 из 128), — сказано в отчете Управления.