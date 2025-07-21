В Иркутске зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

За первые шесть месяцев 2025 года специалисты проверили качество воздуха в городах Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, больше всего исследований сделали в Иркутске — 2048 проб, в Ангарске — 960, Шелехове — 832, Черемхово и Усолье-Сибирском — по 544, Свирске и Зиме — по 416.
— В Иркутске обнаружили превышение норм по нескольким вредным веществам. Бенз (а)пирен оказался выше допустимого в 15 случаях из 32 проверок, взвешенные частицы — в 10 пробах, а формальдегид — в одной. Кратковременные всплески загрязнения зафиксировали по бутилацетату (3 пробы из 128), этилбензолу (12 из 148), метилбензолу (4 из 128) и диметилбензолу (6 из 128), — сказано в отчете Управления.
Ангарск отличился только по формальдегиду — здесь в двух случаях из 32 его концентрация превысила норму. В Шелехове в семи пробах из 32 нашли слишком много диоксида азота. Хорошие новости для жителей Зимы, Усолья-Сибирского, Свирска и Черемхова — здесь воздух соответствует нормативам.
Все данные уже переданы в соответствующие службы, которые должны принять меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске задержаны рейсы из-за позднего прибытия самолетов.