Любимые курорты жителей Молдовы становятся опасными: В Турции в море обнаружена опасная бактерия, а в Египте туристам угрожают акулы

Телеканал CNN Türk отмечает, что бактерии Vibrio ранее были распространены от Балтийского моря до Северного моря, однако, согласно предупреждению Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), теперь их обнаруживают в других регионах. Необходимо соблюдать меры предосторожности при контакте с морской водой, особенно в период отдыха. Важно прислушиваться к предупреждениям экспертов и следить за новостями о качестве воды в прибрежных районах, сообщает телекомпания.