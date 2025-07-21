Самый большой в истории страны: в Шымкенте приготовили гигантский бургер весом 67 кг

Над созданием рекордного бургера трудились 12 человек. По словам организаторов, в состав супербургера вошли 65 сочных котлет по 500 граммов каждая, соленые огурцы, кольца лука, свежие помидоры, салат, фирменные соусы, а главное — булочка весом 19 килограммов, приготовленная вручную.
Булку испек Александр Смирнов. Его выбрали для участия в шоу из сотен претендентов по всему СНГ, а в Шымкенте именно ему доверили ответственную миссию.
«Когда ко мне обратились с просьбой испечь гигантскую булку, я сразу согласился. Мы использовали наш фирменный рецепт. Было непросто: ушло несколько ночей, много продуктов, но я рад, что все получилось», — поделился Смирнов.
Как рассказали организаторы, важный акцент при приготовлении бургера был сделан на качество ингредиентов, а не только на размеры.
Идея провести фестиваль в уличном формате родилась как часть развития гастрономического туризма в регионе.
Формат «Street food fest» проводился в городе впервые. В нем приняло участие 50 местных предпринимателей.
Фестиваль посетили сотни горожан и гостей города. Одной из них стала Ксения Мугалбекова, пришедшая на праздник вместе с детьми.
«Когда мы узнали, что будут готовить гигантский бургер, мы просто не смогли пропустить это событие! Это очень здорово, что у нас проводят такие фестивали. Здесь можно попробовать вкусную еду Шымкента. Я была во многих городах Казахстана, но, честно, Шымкенту нет равных по вкусу и атмосфере еды», — поделилась она.
Ранее Zakon.kz писал, что в Балхаше был установлен другой гастрономический рекорд — там приготовили самый большой казы-бургер в истории страны. Теперь Шымкент добавил в копилку рекордов бургер-великан, вес которого сравним со взрослым человеком.