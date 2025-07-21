Самый большой в истории страны: в Шымкенте приготовили гигантский бургер весом 67 кг

«Когда мы узнали, что будут готовить гигантский бургер, мы просто не смогли пропустить это событие! Это очень здорово, что у нас проводят такие фестивали. Здесь можно попробовать вкусную еду Шымкента. Я была во многих городах Казахстана, но, честно, Шымкенту нет равных по вкусу и атмосфере еды», — поделилась она.