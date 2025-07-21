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БК «Самара» сохранил в составе Кулагина, Косякова и Чикарева

Клуб подписал новые соглашения о сотрудничестве с защитником, центровым и форвардом.

Клуб подписал новые соглашения о сотрудничестве с защитником, центровым и форвардом.

30-летний Михаил Кулагин присоединился к волжанам летом 2023 года. Четыре раза становился чемпионом России и Единой лиги, дважды — Евролиги. Также брал бронзу последней и Суперкубка.

Участвовал в Матчах звезд в 2018-м, 2021-м и 2024 году.

«Не раз приводил трибуны в восторг снайперскими подвигами (например, обновил клубный рекорд результативности в матчах Лиги). В прошлом сезоне сыграл в 18 встречах. В среднем набирая 16,6 очка, делал 3,1 подбора и 2,1 передачи», — напомнили в БК «Самара».

Также подписали новый контракт с 20-летним центровым Никитой Косяковым. Тоже пополнил состав местного коллектива в 2023-м. Сначала был в молодежной команде. В прошлой «регулярке» дебютировал за основу. В его активе — 15 матчей, 6,3 очка и 3,7 подбора.

Свежее соглашение и у 23-летнего форварда, воспитанника «Самары», Данилы Чикарева. В системе клуба из 63-го региона с 6 лет. За первый состав впервые вышел в декабре 2018-го. В прошедшей «регулярке» выходил в 22 играх. Собрал 4,3 очка, 3,2 подбора и 1,1 ассиста.

Недавно Владислав Коновалов сохранил пост главного тренера волжан.

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