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В Китае открылась клиника для тех, кто не хочет идти на работу

Амбулаторную программу для людей, которые испытывают тревожность, усталость или эмоциональную нестабильность на фоне трудовой деятельности, развернули в городе Циньхуандао провинции Хэбэй.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
У девушки в белой рубашке разболелась голова во время совещания в офисе
Источник: Freepik.com/CC0

Клиника нелюбви к работе действует на базе Больницы интегративной китайской и западной медицины. О месте рассказывает газета South China Morning Post.

По словам главы учреждения и заведующей отделением сна и психологии Юэ Лимин, идея возникла после многочисленных просьб родителей, которые ранее посещали Клинику нелюбви к школе вместе с детьми. Многие задавались вопросом: «А есть ли что-то подобное для взрослых?».

Программа помогает пациентам с хронической усталостью, ощущением бессмысленности и резкими перепадами настроения. Юэ подчеркивает, что специалисты избегают прямых диагнозов вроде «депрессия» или «тревожное расстройство», чтобы не создавать у людей ощущения стигмы.

«Мы хотим, чтобы человек мог зайти в кабинет без страха осуждения. Наша задача — разобраться в причинах состояния, провести диагностику и подобрать подходящее лечение», — объяснила эксперт.

Осмотр включает беседы с врачом, анализ эмоционального фона и обследование, чтобы исключить физиологические причины вроде нарушений работы щитовидной железы. Далее разрабатывается индивидуальный план терапии.

Несмотря на широкий резонанс в соцсетях, Юэ признает, что пока пациентов немного. В интернете же открытие вызывает волну иронии: «Клиника отличная, но врачей там не найти, потому что тоже не хотят идти на работу», — шутят пользователи.