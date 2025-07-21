В Китае открылась клиника для тех, кто не хочет идти на работу

Клиника нелюбви к работе действует на базе Больницы интегративной китайской и западной медицины. О месте рассказывает газета South China Morning Post.
По словам главы учреждения и заведующей отделением сна и психологии Юэ Лимин, идея возникла после многочисленных просьб родителей, которые ранее посещали Клинику нелюбви к школе вместе с детьми. Многие задавались вопросом: «А есть ли что-то подобное для взрослых?».
Программа помогает пациентам с хронической усталостью, ощущением бессмысленности и резкими перепадами настроения. Юэ подчеркивает, что специалисты избегают прямых диагнозов вроде «депрессия» или «тревожное расстройство», чтобы не создавать у людей ощущения стигмы.
Осмотр включает беседы с врачом, анализ эмоционального фона и обследование, чтобы исключить физиологические причины вроде нарушений работы щитовидной железы. Далее разрабатывается индивидуальный план терапии.
Несмотря на широкий резонанс в соцсетях, Юэ признает, что пока пациентов немного. В интернете же открытие вызывает волну иронии: «Клиника отличная, но врачей там не найти, потому что тоже не хотят идти на работу», — шутят пользователи.