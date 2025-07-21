Мероприятия 10-летия науки и технологий охватили в 2025 году 4 млн человек

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что сообщество научного волонтерства составляет более 60 тыс. человек, и в 2025 году к нему присоединились более 3 тыс. волонтеров. «Росмолодежь совместно с Движением первых реализует направление “Наука и технологии: дерзай и открывай”, которое помогает популяризировать науку среди детей и молодежи, в том числе благодаря флагманскому проекту “Первые в науке”. В этом году планируем запустить не менее 600 научных клубов Первых в 30 пилотных регионах», — рассказал Гуров.