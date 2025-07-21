Два новых ФОК с бассейнами откроются в минских Лошице и Каменной горке. Об этом сообщил генеральный директор предприятия «Минскстрой» Александр Терехов, передает агентство «Минск-Новости».
По его словам, в Минске строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса на улице Я. Лучины в Лошице, а также на улице Казимировской в микрорайоне Каменная горка.
— Объект в Лошице будет введен в самое ближайшее время. ФОК на ул. Казимировской еще строится, — обратил внимание генеральный директор.
Терехов добавил, что каждый из ФОК был оснащен большим бассейном для обучения плаванию. Он отметил, что также будут сауны, тренажерные залы, бани — весь необходимый комплекс для активного времяпрепровождения. Представитель «Минскстрой» уточнил, что будут места и для перекуса, и для отдыха, чтобы восстановиться после тренировок.
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