Два новых ФОК с бассейнами откроются в минских Лошице и Каменной горке

Терехов добавил, что каждый из ФОК был оснащен большим бассейном для обучения плаванию. Он отметил, что также будут сауны, тренажерные залы, бани — весь необходимый комплекс для активного времяпрепровождения. Представитель «Минскстрой» уточнил, что будут места и для перекуса, и для отдыха, чтобы восстановиться после тренировок.