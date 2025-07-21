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Россельхознадзор пресек попытку ввоза зараженных нектаринов в Красноярск

На территории красноярского рынка «Южный-2» специалисты Россельхознадзора предотвратили потенциальное распространение опасного карантинного объекта.

На территории красноярского рынка «Южный-2» специалисты Россельхознадзора предотвратили потенциальное распространение опасного карантинного объекта.

В партии нектаринов общим весом свыше одной тонны, поступившей в город из Киргизии и произведенной в Узбекистане, были обнаружены личинки восточной плодожорки — одного из наиболее вредоносных насекомых, поражающих плодовые деревья.

Импортированные фрукты подверглись обязательному федеральному фитосанитарному контролю, в ходе которого эксперты подтвердили наличие вредителей, способных причинить значительный ущерб косточковым и семечковым сельскохозяйственным культурам.

Этот ненасытный паразит способен поражать яблони, груши, персиковые деревья, вишню, черешню и даже мушмулу, распространяясь от молодых побегов до зрелых плодов. Важно отметить, что ареал обитания данного вредителя в России ограничен, поэтому его проникновение в новые регионы может создать серьезные трудности для садоводов и аграрных предприятий.

С целью предотвращения заражения других партий плодоовощной продукции, Россельхознадзор направил предписание о необходимости проведения комплекса фитосанитарных мероприятий. Владельцы партии приняли решение не уничтожать зараженные фрукты, а провести их обработку сертифицированными препаратами, безопасными для здоровья человека.

Как раннее писал «МК в Красноярске», в Красноярск не допустили ввоз зараженной пекинской капусты и яблок из Китая. Зараженный товар прошел стадию обеззараживания.