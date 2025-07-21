Россельхознадзор пресек попытку ввоза зараженных нектаринов в Красноярск

Этот ненасытный паразит способен поражать яблони, груши, персиковые деревья, вишню, черешню и даже мушмулу, распространяясь от молодых побегов до зрелых плодов. Важно отметить, что ареал обитания данного вредителя в России ограничен, поэтому его проникновение в новые регионы может создать серьезные трудности для садоводов и аграрных предприятий.