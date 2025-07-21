ГП взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах

«В Генпрокуратуре России находится на контроле ситуация с отменами и задержками рейсов в аэропортах страны. Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями», — говорится в сообщении.