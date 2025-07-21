В Ростовской области сотрудники ДПС помогли двухлетнему малышу

Плачущий и напуганный малыш привлек внимание прохожих. Очевидцы сразу же позвонили в полицию, в итоге по вызову прибыли трое правоохранителей. Они забрали семью в отдел, а затем передали сотрудникам ПДН для дальнейшего разбирательства и оказания помощи.