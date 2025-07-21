В Ростовской области сотрудники ДПС помогли двухлетнему малышу, родители которого не ориентировались в обстановке и, предположительно, были пьяны. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Плачущий и напуганный малыш привлек внимание прохожих. Очевидцы сразу же позвонили в полицию, в итоге по вызову прибыли трое правоохранителей. Они забрали семью в отдел, а затем передали сотрудникам ПДН для дальнейшего разбирательства и оказания помощи.
Этот инцидент произошел 19 июля 2025 года. Немного позже в адрес сотрудников полиции поступила благодарность от неравнодушных ростовчан, знающих о произошедшем. Также профессионализм стражей порядка отметили в руководстве Госавтоинспекции Ростовской области.
Известно, что ребенку и его родителям помогли: командир третьего взвода первой роты, старший лейтенант полиции Павел Блинков, старший инспектор третьего взвода первой роты, лейтенант полиции Максим Рыбченко, инспектор ДПС третьего взвода первой роты, лейтенант полиции Кирилл Лихошапко.
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