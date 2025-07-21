Губернатор Игорь Кобзев побывал на станции Вихоревка

Сортировочная горка позволяет эффективно формировать грузовые составы для станций Братск, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский и Лена. Через эти узлы проходит продукция местных предприятий, которая затем отправляется на экспорт в Китай, Монголию, страны Юго-Восточной Азии и регионы России.