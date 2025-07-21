Губернатор Игорь Кобзев побывал на станции Вихоревка

Губернатор Игорь Кобзев в ходе рабочего визита в Братский район посетил железнодорожную станцию Вихоревка, где проверил работу обновленной сортировочной горки. Этот важный объект восстановлен в рамках федеральной программы модернизации Байкало-Амурской магистрали.
Сортировочная горка позволяет эффективно формировать грузовые составы для станций Братск, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский и Лена. Через эти узлы проходит продукция местных предприятий, которая затем отправляется на экспорт в Китай, Монголию, страны Юго-Восточной Азии и регионы России.
— Сегодня бесперебойная работа транспортной инфраструктуры критически важна для экономики области, — отметил глава региона в своем телеграмм-канале. — Модернизация станции Вихоревка повышает пропускную способность, что позволяет своевременно отгружать продукцию наших предприятий.
Губернатор подчеркнул необходимость соблюдения баланса между выполнением общегосударственных задач и потребностями региональных производителей. Особое внимание было уделено вопросу приоритетности отгрузки для местных предприятий, чья продукция составляет основу экспортного потенциала области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Игорь Кобзев во время рабочей поездки посетил строящуюся школу в 26-м микрорайоне Братска.