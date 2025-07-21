ГТК о ситуации на границе: неритмичный пропуск автомобилей польской стороной спровоцировал очереди

«По прибытию автомобилей в нашу страну белорусские таможенники принимали все возможные меры по его быстрому выпуску — движение по зеленому коридору занимало 15 минут, по красному — около 1,5 часа с учетом заполнения пассажирской таможенной декларации, отсутствия признаков нарушения законодательства и необходимости проведения углубленного таможенного досмотра», — отметили в ведомстве.