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ГТК о ситуации на границе: неритмичный пропуск автомобилей польской стороной спровоцировал очереди

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На прошедших выходных польские контролирующие службы из пункта пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») неритмично подавали легковые автомобили, следующие на въезд в Беларусь, что спровоцировало образование очередей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГТК.

На протяжении порядка пяти часов 20 июля сопредельная сторона оформляла по три-четыре авто в час, в отдельные периоды вовсе не оформляла, а машины скапливались на польской территории.

При этом на сайте польской таможенной службы заявлялось о 14 часах, которые граждане затрачивали на выезд из Польши.

«По прибытию автомобилей в нашу страну белорусские таможенники принимали все возможные меры по его быстрому выпуску — движение по зеленому коридору занимало 15 минут, по красному — около 1,5 часа с учетом заполнения пассажирской таможенной декларации, отсутствия признаков нарушения законодательства и необходимости проведения углубленного таможенного досмотра», — отметили в ведомстве.

Длительное ожидание наблюдалось и по выезду легковых авто из Беларуси в Польшу. При возможностях принимать 70 транспортных средств в час, контролирующие органы Польши оформляли лишь треть, а гражданам приходилось ожидать оповещения для пересечения границы до суток.

Что касается перемещения на выходных автомобилей через белорусско-литовский и белорусско-латвийский участки границы, очереди практически отсутствовали.