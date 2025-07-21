ГТК о ситуации на границе: неритмичный пропуск автомобилей польской стороной спровоцировал очереди

На протяжении порядка пяти часов 20 июля сопредельная сторона оформляла по три-четыре авто в час, в отдельные периоды вовсе не оформляла, а машины скапливались на польской территории.
При этом на сайте польской таможенной службы заявлялось о 14 часах, которые граждане затрачивали на выезд из Польши.
«По прибытию автомобилей в нашу страну белорусские таможенники принимали все возможные меры по его быстрому выпуску — движение по зеленому коридору занимало 15 минут, по красному — около 1,5 часа с учетом заполнения пассажирской таможенной декларации, отсутствия признаков нарушения законодательства и необходимости проведения углубленного таможенного досмотра», — отметили в ведомстве.
Длительное ожидание наблюдалось и по выезду легковых авто из Беларуси в Польшу. При возможностях принимать 70 транспортных средств в час, контролирующие органы Польши оформляли лишь треть, а гражданам приходилось ожидать оповещения для пересечения границы до суток.
Что касается перемещения на выходных автомобилей через белорусско-литовский и белорусско-латвийский участки границы, очереди практически отсутствовали.