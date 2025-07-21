Белорусы могут отследить онлайн, где едет международный автобус. Подробности опубликованы на официальном сайте по продаже билетов Infobus.by.
Сервис запустил новую функцию, которая дает возможность в режиме реального времени видеть, где находится автобус, выполняющий международный маршрут. Так, в каждом электронном билете от перевозчиков (речь идет про филиал «Автобусный парк № 5 ГП “Минсктранс”, “РКЭкспресс”, Брестский общественный транспорт», «Пинский автобусный парк», «АП г. Барановичи») есть ссылка: «Показать, где автобус».
Белорусы, нажав данную ссылку, может увидеть как маршрут, так и местоположение транспорта. Ссылка будет доступна и в личном кабинете на сайте и через приложение (если выполнена регистрацию).
Новая функция окажется удобной при встрече родственников или друзей. Также она будет удобна, если белорусы хотят узнать, когда именно автобус приедет на остановку или же ждут автобус, задерживающийся на границе.
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