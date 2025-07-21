Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар: в дерби мы были лучше «Крыльев Советов»

29-летний футболист «красно-черных» поделился впечатлениями от матча первого тура против самарцев.
Напомним, «красно-черные» принимали «зелено-бело-синих» вечером 19 июля. Встреча закончилась вничью — 1:1 (6+). Отличились Йонуц Неделчару и Вадим Раков.
«Не могу сказать, что доволен матчем и его исходом. При всем уважении к сопернику, в каких-то мелочах, но мы были лучше. У “Крыльев” во втором тайме был только один опасный удар, который и стал голевым. Остальное время мяч был у нас», — заметил Стефан Лончар.
Уверен: тольяттинцам нужно двигаться дальше и показывать лучший результат на поле. Подчеркнул: повлияла и летняя пауза. После нее всем клубам сложно входить в чемпионат.
«У них было не так много моментов, как в прошлом сезоне. Не так часто приближались к нашим воротам, но некоторые моменты были. Эпизодически мы были не так хороши и дарили эти возможности. Мы заслуженно могли взять три очка, но при этом был и риск поражения. Игра вышла очень неровной и непредсказуемой в плане результата», — заявил черногорец Metaratings.ru.
На днях стало известно, что у «Акрона» и «Крылышек» самые легкие календари на старте РПЛ.
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