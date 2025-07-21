Понедельник стал самым дождливым днем в Москве с 1879 года

Синоптик отметила, что в Коломне, где только за ночь выпало 66 миллиметров дождя, суточный рекорд по осадкам уже перекрыт. Он принадлежал 2013 году и составлял 28 миллиметров. Об окончательных цифрах по Москве и области можно будет узнать после 21 часа.