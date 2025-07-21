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Понедельник стал самым дождливым днем в Москве с 1879 года

Синоптик Позднякова: понедельник стал самым дождливым днем в Москве с 1879 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Понедельник стал самым дождливым 21 июля с 1879 года, в московском регионе местами выпало рекордное количество осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Сегодняшний день войдет в летопись как самый дождливый с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 миллиметра и принадлежал 2000 году», — рассказала Позднякова.

За период с 9 до 12 часов 21 июля в столице выпало:

30,8 миллиметра осадков — в районе ТСХА;39,4 миллиметра — в Коньково;57,3 миллиметра — на Варшавском шоссе.

Синоптик отметила, что в Коломне, где только за ночь выпало 66 миллиметров дождя, суточный рекорд по осадкам уже перекрыт. Он принадлежал 2013 году и составлял 28 миллиметров. Об окончательных цифрах по Москве и области можно будет узнать после 21 часа.

Ранее Позднякова уточняла, что к утру 21 июля месячная норма по осадкам в Москве была выполнена, а по области даже перевыполнена.