Губернатор Иркутской области посетил детский реабилитационный центр в Братске

Во время рабочего визита в Братск губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в реабилитационном центре для детей-инвалидов, организованном фондом социальной помощи «Улыбка в сердце». В 2022 году, после обращения к главе региона, эта организация получила помещение, находящееся в областной собственности, в безвозмездное пользование.
Руководитель центра Роман Небользин рассказал о том, что специалисты центра используют 20 методик реабилитации. Помогает в этом даже специально обученная собака, самоедская овчарка. Это называется канистерапией. За прошлый год здесь прошли реабилитацию и получили помощь 350 детей из Братска, Братского района и других северных территорий. В большинстве случаев такая помощь оказывается бесплатно, благодаря различным грантам. Сейчас ведется подготовка к тому, чтобы проводить психологическую реабилитацию для участников СВО.