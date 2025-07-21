Губернатор Иркутской области посетил детский реабилитационный центр в Братске

Руководитель центра Роман Небользин рассказал о том, что специалисты центра используют 20 методик реабилитации. Помогает в этом даже специально обученная собака, самоедская овчарка. Это называется канистерапией. За прошлый год здесь прошли реабилитацию и получили помощь 350 детей из Братска, Братского района и других северных территорий. В большинстве случаев такая помощь оказывается бесплатно, благодаря различным грантам. Сейчас ведется подготовка к тому, чтобы проводить психологическую реабилитацию для участников СВО.