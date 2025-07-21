Наночастицы серебра снижают токсичное действие мышьяка

«После обработки клеточной линии [разработанным] препаратом мы наблюдаем повышение индекса ядерного деления и значительное снижение биомаркеров генотоксичности. Эти результаты подтверждают, что наночастицы серебра не только уменьшают цитотоксическое повреждение, но и снижают хромосомную нестабильность и ядерные аномалии, связанные с генотоксическим стрессом», — приводятся слова соавтора исследования, профессора ТПУ Алексея Пестрякова.