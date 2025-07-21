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«Выглядели достойно»: вратарь «Акрона» Гудиев — о матче с «Крыльями» в Самаре

Новичку «молодых и звонких» понравилась игра. По его мнению, одноклубники выкладывались на поле.

Новичку «молодых и звонких» понравилась игра. По его мнению, одноклубники выкладывались на поле.

Дерби 63-го региона состоялось 19 июля в Самаре. Это был матч первого тура Премьер-лиги для «Акрона» и «Крыльев». Победителя не выявили — 1:1. Причем первыми забили тольяттинцы. Отличился Йонуц Неделчару. Сравнял Вадим Раков.

«Мне понравилась игра, парни выкладывались. Считаю, что для стартовой мы выглядели достойно», — подчеркнул 30-летний голкипер Виталий Гудиев, который дебютировал за «красно-черных» в РПЛ.

Отдельно в разговоре с «Матч ТВ» высказался о голе Вадима Ракова на 56-й минуте:

«Попал неплохо, мяч сильно полетел. Конечно, мне действительно есть куда расти. Я продолжаю прогрессировать даже в своем возрасте».

Ранее своими впечатлениями от встречи с «зелено-бело-синими» поделился полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.

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