«Выглядели достойно»: вратарь «Акрона» Гудиев — о матче с «Крыльями» в Самаре

Новичку «молодых и звонких» понравилась игра. По его мнению, одноклубники выкладывались на поле.
Дерби 63-го региона состоялось 19 июля в Самаре. Это был матч первого тура Премьер-лиги для «Акрона» и «Крыльев». Победителя не выявили — 1:1. Причем первыми забили тольяттинцы. Отличился Йонуц Неделчару. Сравнял Вадим Раков.
«Мне понравилась игра, парни выкладывались. Считаю, что для стартовой мы выглядели достойно», — подчеркнул 30-летний голкипер Виталий Гудиев, который дебютировал за «красно-черных» в РПЛ.
Отдельно в разговоре с «Матч ТВ» высказался о голе Вадима Ракова на 56-й минуте:
«Попал неплохо, мяч сильно полетел. Конечно, мне действительно есть куда расти. Я продолжаю прогрессировать даже в своем возрасте».
Ранее своими впечатлениями от встречи с «зелено-бело-синими» поделился полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.
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