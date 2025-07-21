«Просветы в облаках»: когда в Москве закончатся дожди и вернется летняя жара

— В пятницу и выходные дни будет без осадков. Ночи останутся теплыми — плюс 14−19 градусов. В субботу может немного похолодать в ночные часы — до плюс 11−16. Самыми жаркими днями на этой неделе будут пятница и суббота, когда воздух прогреется до 27−29 градусов, а в Подмосковье температура может преодолеть отметку плюс 30−31 градус, — предупредил Ильин.