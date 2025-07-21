«Просветы в облаках»: когда в Москве закончатся дожди и вернется летняя жара

Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в отдельных районах города. «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, когда в столичном регионе закончатся дожди и вернется ли жара в июле.
За ночь на ВДНХ выпало 28 миллиметров осадков. Но больше всего в Коломне — 66,3 миллиметра.
— Дневной результат будет подведен вечером. Сегодня не исключены грозы с порывами юго-восточного ветра до 15 метров в секунду. Ослабление дождя должно произойти после 15 часов, может даже появятся просветы в облаках. К концу дня температура достигнет своих максимальных значений и составит плюс 22−24 градуса, — рассказал Ильин.
Во вторник, 22 июля, в Москве также ожидаются сильные осадки. В некоторых районах столицы пройдут грозы.
— Ветер повернет на западный, его сила немного стихнет и составит 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 14−19 градусов, а днем — плюс 23−25, — сообщил синоптик.
Со среды, 23 июля, погода в Москве начнет улучшаться, сильных дождей до конца недели не ожидается.
— В среду и четверг будут идти только небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет достаточно теплой — плюс 14−19 градусов, а в дневные часы столбики термометров достигнут плюс 25−27 градусов, — пообещал собеседник «ВМ».
По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье, с 25 по 27 июля, осадков не ожидается. В столичный регион вернется жаркая погода.
— В пятницу и выходные дни будет без осадков. Ночи останутся теплыми — плюс 14−19 градусов. В субботу может немного похолодать в ночные часы — до плюс 11−16. Самыми жаркими днями на этой неделе будут пятница и суббота, когда воздух прогреется до 27−29 градусов, а в Подмосковье температура может преодолеть отметку плюс 30−31 градус, — предупредил Ильин.
В воскресенье, 27 июля, небо вновь затянет облаками, но осадков не ожидается, заверил специалист. Температура воздуха днем будет на отметке плюс 23−28 градусов.
Согласно прогнозу специалиста, атмосферное давление до четверга будет иметь ровный ход и составит около 740−742 миллиметров ртутного столба. Затем начнет расти и на этой неделе максимального значения достигнет в воскресенье — 750 миллиметров ртутного столба.
В конце июля в Москву может вернуться жаркая погода, когда столбики термометра поднимутся выше плюс 30 градусов, добавил синоптик.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что погода на этой неделе будет неустойчивой, потому что ее будут определять атлантические циклоны, а Москва расположится не в их теплом секторе.