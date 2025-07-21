В 2025 году завершится капремонт в перинатальном центре Братска

Во время рабочей поездки в Братск и Братский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Братский перинатальный центр. В последние годы здесь активно велись работы по капитальному ремонту. Начались они еще в 2023 году и постепенно переходили из отделения в отделение. Так, уже модернизированы гинекология и диагностическое отделение. В настоящее время ремонт идет в помещении женской консультации. Подрядчики уже обновили инженерные коммуникации, ведутся отделочные работы, будет установлен пандус для маломобильных пациенток. В целом на все работы из региональной казны было выделено более 239 миллионов рублей.