Путин поручил главе Удмуртии обратить внимание на нехватку медработников

Глава государства в понедельник провел встречу с Бречаловым в Кремле, в ходе которой обсуждалось в том числе развитие медицины в Удмуртии. Бречалов доложил о строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, амбулаторий, а также об обновлении скорой помощи.