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Путин поручил главе Удмуртии обратить внимание на нехватку медработников

Путин поручил Бречалову обратить внимание на нехватку работников скорой помощи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Удмуртии Александру Бречалову обратить внимание на нехватку работников скорой помощи в республике.

Глава государства в понедельник провел встречу с Бречаловым в Кремле, в ходе которой обсуждалось в том числе развитие медицины в Удмуртии. Бречалов доложил о строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, амбулаторий, а также об обновлении скорой помощи.

«Скорая помощь. Пока не хватает специалистов. 5,5 на 10 тысяч жителей — маловато», — отметил Путин.

Бречалов ответил, что в малых городах есть проблема с кадрами по узким специальностям.

«Вообще, работников скорой помощи — там у вас 5,5. Это чуть пониже, чем в среднем по стране. Обратите внимание», — добавил Путин.