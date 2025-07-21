Путин призвал увеличить коэффициент рождаемости в Удмуртии к 2030 году

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Суммарный коэффициент рождаемости в Удмуртии к 2030 году должен составлять не менее 2,1, считает президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с главой государства в понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов доложил, что коэффициент рождаемости в республике сегодня составляет 1,39 — «чуть выше, чем в ПФО, но ниже, чем в среднем по России». По словам Бречалова, к 2030 году этот показатель должен составлять 1,6.
«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно», — сказал Путин.
Бречалов согласился с этим.
«Даже и к 2030 году этого мало. Я понимаю, что непросто и этого добиться, но в принципе хотя бы 2,1 должен быть», — добавил президент.