Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал увеличить коэффициент рождаемости в Удмуртии к 2030 году

Путин: коэффициент рождаемости в Удмуртии к 2030 году должен быть не менее 2,1.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Суммарный коэффициент рождаемости в Удмуртии к 2030 году должен составлять не менее 2,1, считает президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с главой государства в понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов доложил, что коэффициент рождаемости в республике сегодня составляет 1,39 — «чуть выше, чем в ПФО, но ниже, чем в среднем по России». По словам Бречалова, к 2030 году этот показатель должен составлять 1,6.

«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно», — сказал Путин.

Бречалов согласился с этим.

«Даже и к 2030 году этого мало. Я понимаю, что непросто и этого добиться, но в принципе хотя бы 2,1 должен быть», — добавил президент.