Глава Удмуртии подарил Путину книгу о бойцах СВО

«Я постоянно общаюсь с матерями и женами наших погибших ребят. Мелочей здесь, конечно же, не бывает, от мемориальных табличек на школах, где учились ребята, до благоустройства кладбища, то есть это постоянная работа. Мы проводим очень важные военно-патриотические мероприятия в память и поддержку наших ребят и издаем различные книги», — добавил глава региона.