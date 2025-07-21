Отстраненный после скандала со ставкой экс-игрок «Крыльев» Писарский хочет вернуться в профессиональный футбол

29-летнего бывшего нападающего «зелено-бело-синих» отстранили от футбола на 4 года после скандала со ставкой во время выступления за «Сочи». Напомним, минувший сезон он провел у «барсов» по договору аренды.
Позже волжане расторгли с ним соглашение о сотрудничестве в одностороннем порядке. До этого форвард не смог договориться о тренировках на базе «Крыльев».
А 20 июля Писарский через своего юриста Антона Смирнова опубликовал видеообращение. В нем поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил: пытался по максимуму помочь «КС» и «Сочи».
«Наверное, не оправдал ваши ожидания. Однако были на то причины: болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки, много нюансов, к сожалению, о которых мало кто знает. Но не хочу на это скидывать. Хотя любой адекватный человек поймет, что это очень сильно влияет на твое состояние, как физическое, так и ментальное. Но это футбол, жизнь. Бывают белые и черные полосы», — заявил Владимир.
Также подчеркнул: ситуация с отстранением сделает его сильнее. Плюс рассчитывает возобновить карьеру:
«Вернусь и буду доказывать, что могу хорошо играть в футбол, радовать болельщиков».
Ранее писали, что экс-вратарь «зелено-бело-синих» Иван Ломаев может продолжить карьеру в частном клубе в Греции.
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