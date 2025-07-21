Отстраненный после скандала со ставкой экс-игрок «Крыльев» Писарский хочет вернуться в профессиональный футбол

«Наверное, не оправдал ваши ожидания. Однако были на то причины: болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки, много нюансов, к сожалению, о которых мало кто знает. Но не хочу на это скидывать. Хотя любой адекватный человек поймет, что это очень сильно влияет на твое состояние, как физическое, так и ментальное. Но это футбол, жизнь. Бывают белые и черные полосы», — заявил Владимир.