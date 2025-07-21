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Цвет кода — оранжевый: На Молдову надвигается пекло до +40

Госгидрометеослужба Молдовы сменила жёлтый код на оранжевый на 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

Двойное предупреждение о жаре: Жёлтый и Оранжевый коды 22 июля!

Нас ждут экстремально высокие температуры воздуха:

— Жёлтый код: Столбик термометра поднимется до +33…+35°C.

— Оранжевый код: Температура достигнет +36…+38°C!

Настоятельно рекомендуется избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня и следует пить как можно больше жидкости.

Оставайтесь в тени и следите за самочувствием!

В соседней Румынии и вовсе введён красный код из-за жары.

22 и 23 июля температура воздуха поднимется до 41  днем, а ночью около 30 градусов выше нуля.

Также был объявлен «желтый код» в южных районах страны с 22 по 28 июля в связи с повышенной опасностью пожаров. Специалисты призывают граждан соблюдать осторожность в обращении с огнем на природе.

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