Цвет кода — оранжевый: На Молдову надвигается пекло до +40

Двойное предупреждение о жаре: Жёлтый и Оранжевый коды 22 июля!
Нас ждут экстремально высокие температуры воздуха:
— Жёлтый код: Столбик термометра поднимется до +33…+35°C.
— Оранжевый код: Температура достигнет +36…+38°C!
Настоятельно рекомендуется избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня и следует пить как можно больше жидкости.
Оставайтесь в тени и следите за самочувствием!
В соседней Румынии и вовсе введён красный код из-за жары.
22 и 23 июля температура воздуха поднимется до 41 днем, а ночью около 30 градусов выше нуля.
Также был объявлен «желтый код» в южных районах страны с 22 по 28 июля в связи с повышенной опасностью пожаров. Специалисты призывают граждан соблюдать осторожность в обращении с огнем на природе.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове вступили в силу новые правила ввоза и вывоза наличной валюты: Изменилась сумма — об этом надо знать, чтобы не остаться без денег.
Каждый, кто пересекает границу, должен знать их, чтобы избежать проблем на таможне (далее…).
Возмущаться надо вовремя: Почему члены правящей в Молдове партии ПАС и провластные эксперты начинают говорить правду о режиме только когда их отлучают от кормушки.
Сейчас, когда сняли с довольствия, можно пылать «справедливым» гневом, «благородным» возмущением, воздевать руки вверх — «Доколе будет продолжаться это безобразие?!» (далее…).
Власти Молдовы испугались: Блоку «Победа» отказано в участии в парламентских выборах 28 сентября.
Во время заседания ЦИК у стен центризбиркома прошел митинг протеста [видео] (далее…).