Глава МЧС Беларуси сказал про создание второго спецотряда «Зубр»

— Поэтому мы вот на этом фоне создали еще один нештатный отряд из числа наших специалистов со всей страны. Мы в этом году провели учения с этой группой. Они показали очень хорошие результаты. Мы определили по необходимости дооснащения, экипировки оборудованием этого сводного подразделения, определили, где оно будет, в каком объеме, и вот будем также этим вопросами заниматься., — заявил министр по чрезвычайным ситуациям.