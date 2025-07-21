Глава МЧС Беларуси сказал про создание второго спецотряда «Зубр»

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в эфире телеканала СТВ сказал про создание второго спецотряда «Зубр».
Он отметил, что по итогам работы в Турции и Мьянме удалось серьезно оснастить отряд современными экипировкой и оборудованием. Также были пересмотрены подходы, касающиеся его оснащения.
— Но самое главное, что мы из этого опыта принесли… Опять это, понимаете, посыл нашего главы государства. Когда он отправлял в Турцию отряд, давал мне поручение, он сказал, говорит: «Слушай, Турция страна серьезная, они крепкие, а вот Сирии надо помочь», — сообщил глава МЧС.
Синявский добавил, что ответил тогда президенту Беларуси про готовность. Он обратил внимание, что понимал: удастся собрать сводную группу со всего МЧС, будет возможность оказывать помощь, так как люди подготовлены.
Глава МЧС сообщил, что поездка тогда так и не состоялась. Причиной послужил отказ сирийской стороны. Синявский добавляет: россияне в тот момент сказали, что отряд отправлять для решения вопроса по поиску и спасению нет смысла, так как там нужно было заниматься другими задачами.
— Поэтому мы вот на этом фоне создали еще один нештатный отряд из числа наших специалистов со всей страны. Мы в этом году провели учения с этой группой. Они показали очень хорошие результаты. Мы определили по необходимости дооснащения, экипировки оборудованием этого сводного подразделения, определили, где оно будет, в каком объеме, и вот будем также этим вопросами заниматься., — заявил министр по чрезвычайным ситуациям.
Тем временем глава МЧС Синявский сказал, как спасатели устранили ажиотаж на сахар в Беларуси.
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