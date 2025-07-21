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Башкирию накроют грозы и сильный ветер

МЧС Башкирии предупредило о грозах и шквалистом ветре.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 22 июля, в некоторых районах Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в региональном МЧС, жителям республики следует подготовиться к грозам и порывам ветра, скорость которых может достигать 18 м/с.

Кроме того, кое-где пройдут кратковременные дожди. Ночные температуры опустятся до +10…+20 градусов, а днем воздух прогреется до +25…+30.

Спасатели рекомендуют быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

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