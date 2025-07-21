Чучундра: что это за зверек, как выглядит и почему так называют некоторых людей

Если вас когда-нибудь в сердцах назвали чучундрой — не спешите обижаться. Возможно, вас сравнили не с унылой дамой в халате и бигуди, а с редким зверьком из рассказа Киплинга. Тут все зависит от интонации. Это слово как хамелеон: может быть смешным и ласковым, а может — презрительным и обидным. «Чучундра» давно вырвалась из мира джунглей и теперь живет в рунете, на кухнях и в мессенджерах. Откуда пошло это слово и что оно означает — в материале «Газеты.Ru».