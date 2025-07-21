В Омске на восемь дней закроют проезд по бульвару Архитекторов

В ведомстве отмечают, что на период закрытия движения общественного транспорта через перекрестки бульвар Архитекторов — проспект Комарова и бульвар Архитекторов — улица Степанца — улица 70 лет Октября, ключевой остановкой всех маршрутов при движении в сторону центра города через метромост становится ООТ «Улица Дмитриева». Ограничения вводятся со вторника, 22 июля, и будут действовать по среду, 30 июля, включительно. Омичей просят учитывать это обстоятельство при планировании своих поездок.