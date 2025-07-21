Создан генетический тест для точной оценки риска развития ожирения у ребенка

«Наш тест позволяет определить риск развития ожирения во взрослые годы для детей, которым на текущий момент времени не исполнилось даже пяти лет. Это делает его особенно ценным с точки зрения медицинской практики, так как в это время на вероятность развития ожирения еще не начинают действовать другие факторы. В теории, это позволит лечащим врачам внести нужные коррективы в диету или поведение ребенка и тем самым предотвратить развитие ожирения», — подытожил доцент Копенгагенского университета (Дания) Рулоф Смит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.