Волонтеры ОНПЗ выпустили в Иртыш 110 тысяч мальков сибирского осетра

Акция стала частью масштабной программы Омского НПЗ по улучшению состояния окружающей среды. Помимо экологических инициатив, предприятие активно внедряет инновационные решения в производственную деятельность. В этом году на Омском НПЗ была запущена вторая очередь солнечной электростанции, которая обеспечит до 10% потребностей завода в «зелёной» энергии. Также был введён в эксплуатацию современный комплекс водоочистки «Биосфера», позволяющий сократить забор воды из Иртыша на 70% за счёт замкнутого цикла водопотребления.