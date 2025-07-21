Волонтеры ОНПЗ выпустили в Иртыш 110 тысяч мальков сибирского осетра

В рамках экологической акции компании «Газпром нефть», волонтеры Омского нефтеперерабатывающего завода выпустили в бассейн реки Иртыш 110 тысяч мальков сибирского осетра. Этот ценный вид северных рыб крайне редко встречается в акватории Иртыша.
Мальков выращивали на специализированном предприятии в течение нескольких месяцев до достижения оптимальной массы — около четырех граммов, что обеспечивает высокие шансы на их выживание в естественной среде. Через пять лет сибирский осетр достигнет половой зрелости и сможет давать потомство, что поможет восстановить популяцию этого редкого вида в регионе.
Зарыбление проводилось под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству. Эксперты отметили важность таких мероприятий для экологического благополучия региона.
«Омский НПЗ проводит традиционное мероприятие по выпуску молоди сибирского осетра. Предприятие добросовестно выполняет свои обязательства по восстановлению бассейна Иртыша. В реку выпущено более 110 тысяч мальков осетра. Это позволит увеличить популяцию ценного краснокнижного вида рыб в Омской области», — прокомментировал мероприятие начальник Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Сергей Ляшук.
Акция стала частью масштабной программы Омского НПЗ по улучшению состояния окружающей среды. Помимо экологических инициатив, предприятие активно внедряет инновационные решения в производственную деятельность. В этом году на Омском НПЗ была запущена вторая очередь солнечной электростанции, которая обеспечит до 10% потребностей завода в «зелёной» энергии. Также был введён в эксплуатацию современный комплекс водоочистки «Биосфера», позволяющий сократить забор воды из Иртыша на 70% за счёт замкнутого цикла водопотребления.
«Зарыбление Иртыша является частью комплексной программы Омского НПЗ по улучшению состояния окружающей среды. Природоохранная деятельность предприятия включает в себя как экологические акции, так и модернизацию производства. Такой системный подход способствует сохранению экологического равновесия и гармоничному развитию нашего региона», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Родные города» реализуется компанией «Газпром нефть» с целью повышения качества жизни людей и устойчивого развития регионов присутствия. Она охватывает культурные, спортивные, образовательные и экологические проекты в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» является партнёром «Национальных проектов России» и вносит свой вклад в достижение целей национального развития.