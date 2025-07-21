В Иркутской области 973 дома остаются без электричества из-за ураганного ветра

Ураганный ветер разбушевался вечером 20 июля в Иркутской области. Порывы были настолько сильными, что сносило деревья и шифер, многие из сибиряков остались без света. Повреждения были настолько серьезными, что часть из них устраняют и спустя сутки!
По информации губернатора Игоря Кобзева, на 18:00 21 июля электроснабжение восстановили в 13 населенных пунктах в Усть-Удинском, Балаганском и Зиминском районах.
— В семи населенных пунктах работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Это город Зима и шесть населенных пунктов района. Без света остаются 973 дома, в которых живут 5780 человек, а также пять социально-значимых объекта, — уточнил глава региона.
Будьте осторожны! 22 июля, по прогнозам синоптиков, ожидаются грозы и сильные дожди, ливни. Днем порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Подробный прогноз на неделю можно посмотреть здесь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье на станции Безречная грузовой автомобиль столкнулся с поездом.