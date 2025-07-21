Омичи на этой неделе останутся без воды: где пройдут отключения

Масштабные работы по ремонту сетей затронут различные части города в течение нескольких дней.
Сегодня, 21 июля, без воды остались жители улиц Нахимова, 2-й Барнаульской, Пристанционной, 4-й Челюскинцев, Барнаульской и Ершова. Отключение продлится с 11:00 до полуночи.
В среду, 23 июля, отключения затронут сразу несколько районов города. С 10:00 до 23:00 воды не будет в домах на улицах Заозёрной, Тюленина, Менделеева и Белозёрова.
В этот же день, но в другое время — с полуночи до 22:00 — без водоснабжения останутся жители улиц Ипподромной, Плеханова, Куйбышева, Маяковского, а также нескольких линий и Транспортной улицы.
Для удобства горожан будут организованы пункты раздачи питьевой воды. Автоцистерны с водой разместят на 3-й Транспортной, 7 и 6-й Линии, 180.
Завершающие отключения запланированы на четверг, 24 июля. С 9:00 до 17:00 воды не будет в домах № 24, 26, 28 на улице Кирова и в доме № 27 на улице Харьковской.
Коммунальные службы просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее запастись водой.