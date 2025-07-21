Суд изъял у экс-владельца «Арианта» два участка на берегу Азовского моря

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск судебного пристава к бывшему владельцу холдинга «Ариант» Александру Кретову об изъятии у него двух земельных участков в станице Тамань, следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно данным картотеки, иск был подан судебным приставом Кирилловой А. С. 13 ноября 2024 года. 18 июля 2025 года суд опубликовал решение, в котором озвучено удовлетворение требований пристава.
«Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шитиковой А. О., руководствуясь статьями 65, 70, 110, 156, 163, 167−170, 176 АПК РФ, решил обратить взыскание на имущество должника Кретова Александра Владимировича», — говорится в материалах картотеки.
Таким образом, у Кретова изъяты два земельных участка в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края площадью 1877 и 1653 квадратных метров. Это участки недалеко от берега Азовского моря. Кроме того, с Александра Кротова взыскана государственная пошлина в размере 15 тысяч рублей в доход федерального бюджета, следует также из материалов картотеки арбитражного суда.
Иными лицами по судебному разбирательству проходили Александр и Людмила Аристовы; Елена Кретова; Юрий, Людмила и Михаил Антиповы; ООО «Группа компаний Ариант» и АО «Компания Эталон».