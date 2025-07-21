Суд изъял у экс-владельца «Арианта» два участка на берегу Азовского моря

Таким образом, у Кретова изъяты два земельных участка в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края площадью 1877 и 1653 квадратных метров. Это участки недалеко от берега Азовского моря. Кроме того, с Александра Кротова взыскана государственная пошлина в размере 15 тысяч рублей в доход федерального бюджета, следует также из материалов картотеки арбитражного суда.