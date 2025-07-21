В Москве поезда Павелецкого направления идут с опозданием

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Поезда Павелецкого направления, в том числе «аэроэкспрессы», следуют с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий, ряд электричек следуют по укороченным маршрутам для скорейшего ввода в график, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
До 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра, это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный, сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что за предстоящие 24 часа выпадет еще порядка 19−24 миллиметров.
«В настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий поезда Павелецкого направления, в том числе аэроэкспрессы, следуют с опозданием. Для скорейшего ввода в график ряд электричек следуют по укороченным маршрутам», — сообщили в МЖД.
Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для возвращения поездов в график.
«На направлении Домодедово поезда следуют с увеличенными интервалами. Возможна отмена некоторых рейсов. Для поездок рекомендуем воспользоваться нашими автобусами, курсирующими между станцией метро Домодедовская и аэропортом Домодедово каждые 15 минут», — говорится в сообщении «Аэроэкспресса».