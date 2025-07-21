В Москве поезда Павелецкого направления идут с опозданием

До 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра, это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный, сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что за предстоящие 24 часа выпадет еще порядка 19−24 миллиметров.