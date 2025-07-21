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В США вышла настольная игра по The Sims

Адаптацию культового симулятора жизни выпустили в свет в воскресенье, 20 июля.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Настольная игра The Sims
Источник: Comic Book

Стоимость коробки составляет 19,99 доллара — меньше двух тысяч рублей. Игра предназначается для двух-пяти игроков от 12 лет. Знать правила оригинала необязательно: проект не зависит от видеоигры.

Разработкой занималось издательство Goliath Games. Перед релизом создатели показали элементы игрового процесса: карточки с целями, доску, фирменные фишки в виде кристаллов-пламбобов и знакомых персонажей, например Беллу Гот. О подробностях рассказали на портале Comic Book.

Основная задача настольной версии The Sims — первым заработать восемь баллов стремлений. Для это игрокам следует выполнять цели на карточках и следить за базовыми потребностями персонажей. Также в игре можно посещать разные локации и взаимодействовать с другими симами.

Напомним, что о скором запуске проекта говорили еще в июне. Релиз в Великобритании состоится чуть позже — 18 сентября. О запуске игры в России по-прежнему ничего неизвестно.