Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл — РИА Новости. Сотрудники МВД Чувашии пресекли деятельность вебкам-студии в Чебоксарах и задержали восемь участников организованной группы, подозреваемых в изготовлении и распространении в интернете порнографического видео, сообщается в Telegram-канале МВД республики.
Предварительно установлено, что, начиная с конца 2023 года, 31-летний житель Чебоксар, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов, организовал деятельность студии в съёмной квартире. Девушек он находил на сайтах знакомств и в мессенджерах или приглашал на собеседование прямо на улице. Специфику работы они узнавали непосредственно при личной встрече.
«В общей сложности в качестве моделей согласились работать семь девушек в возрасте от 18 до 20 лет. Так называемые вебкамщицы проводили видеосеансы и за оплату выполняли интимные пожелания клиентов. Получали они за свою работу не более 20% от сумм, поступавших от распространения видео с их участием», — говорится в сообщении.
В ходе обыска в квартире-студии и по месту проживания мужчины полицейские обнаружили и изъяли видеооборудование, компьютеры, специальные предметы и одежду, которые могли использоваться для создания запрещённого контента, видеозаписи трансляций и 250 тысяч рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов).
«Предполагаемому организатору незаконного бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его “работницы” отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в сообщении.