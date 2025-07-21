Полиция задержала организатора порнотрансляций в Чебоксарах

«В общей сложности в качестве моделей согласились работать семь девушек в возрасте от 18 до 20 лет. Так называемые вебкамщицы проводили видеосеансы и за оплату выполняли интимные пожелания клиентов. Получали они за свою работу не более 20% от сумм, поступавших от распространения видео с их участием», — говорится в сообщении.