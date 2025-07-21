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Бречалов пожаловался Путину на незавершенный ремонт федеральной дороги

Бречалов пожаловался Путину на незавершенный ремонт трассы Р-243.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что ремонт участков федеральной дороги Р-243 в республике, который должны были выполнить в 2024 году, не завершен.

В понедельник президент России принял с докладом главу Удмуртии. По словам Бречалова, состояние дорог является «ключевым триггером» на протяжении всех восьми лет его работы в республике.

«Наша федеральная дорога — Р-243, бывшая М-7, — у нас есть участки, которые начаты в 2022 году, в 2024 году должны были быть завершены, но не завершены», — сказал Бречалов.

Он добавил, что серьезные сложности с дорогами в Ижевске.

«Мы запускаем в этом году трехлетнюю, очень большую программу реконструкции — не ямочного ремонта, а реконструкции основных дорог, чтобы в 2027 году мы навели там порядок», — уточнил глава республики.