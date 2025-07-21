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«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

«Уральские авиалинии» с 5 августа запустят рейсы из Екатеринбурга в Геленджик.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 августа приступает к выполнению прямых рейсов Екатеринбург — Геленджик, полеты будут осуществляться трижды в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Уральские авиалинии» расширяют маршрутную сеть на популярный курорт и с 5 августа приступают к выполнению прямых рейсов по маршруту Екатеринбург — Геленджик — Екатеринбург", — говорится в релизе в Telegram-канале авиакомпании.

Отмечается, что полеты будут осуществляться в период летней навигации трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам, а расписание и стоимость авиабилетов можно посмотреть на сайте авиакомпании.

Ранее перевозчик сообщал, что с 24 июля открываются рейсы из Москвы в Геленджик.