«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 августа приступает к выполнению прямых рейсов Екатеринбург — Геленджик, полеты будут осуществляться трижды в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Уральские авиалинии» расширяют маршрутную сеть на популярный курорт и с 5 августа приступают к выполнению прямых рейсов по маршруту Екатеринбург — Геленджик — Екатеринбург", — говорится в релизе в Telegram-канале авиакомпании.
Отмечается, что полеты будут осуществляться в период летней навигации трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам, а расписание и стоимость авиабилетов можно посмотреть на сайте авиакомпании.
Ранее перевозчик сообщал, что с 24 июля открываются рейсы из Москвы в Геленджик.