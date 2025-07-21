Выставка «Я иду искать!» продлится в Царицыне до марта 2026 года

Попыткой передать эти взаимосвязи и тот сумеречный мир, куда душа попадает во сне, в переходном состоянии между реальностью и небытием, стала инсталляция Марии Трегубовой в зале «Сон-Явь-Смерть». Художница средствами современного искусства визуализирует важные для традиционной культуры понятия, связанные с пограничными состояниями сознания, где сновидения становились окном в иные реальности. В ее многоуровневой инсталляции таких окон даже несколько, в каждом — необычные сюжеты: то царевна плывет по черной реке, то блуждает по лесу. А царевна — потому что мы находимся в подсознании автора, который работает над спектаклем «Спящая царевна». Сказка выбрана не зря — к этому сюжету, связанному со сном и смертью, обращались многие авторы, причем не только в русской культуре.