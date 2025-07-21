В Ростове назначили главу дирекции по строительству транспортной инфраструктуры

В Ростове-на-Дону директором МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» (ДИСОТИ) назначили Сергея Зубанова. Назначение согласовал глава города Александр Скрябин.
— Перед Сергеем Анатольевичем стоит важная задача. Уверен, его опыт и профессионализм помогут улучшить дорожную инфраструктуру города, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
С 2002 по 2024 годы Сергей Зубанов работал в сфере строительства и реконструкции дорог, в том числе на руководящих должностях. Он также включен в Национальный реестр специалистов в области строительства.
Ранее был награжден медалью «За отличие в военной службе» III степени, орденом «Мужества», медалью «За отличие в военной службе» II степени, нагрудным знаком «Почетный дорожник России», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет звание «Лучший дорожник Дона» (2018 год).
Сергей Анатольевич окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР и Ростовский государственный строительный университет.
Подпишись на нас в Telegram.