Пассажиры задержанных рейсов «Аэрофлота» смогут вернуть деньги онлайн

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов «Аэрофлота» из аэропорта «Шереметьево» могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в кассы, сообщили в компании.
«Для вашего удобства оформить возврат средств за билет можно дистанционно — без необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Подайте заявку онлайн», — сообщили в компании.
Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание — действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что кассы авиакомпании в аэропорту «Шереметьево» временно не осуществляют переоформление билетов. В кассах и офисах продаж компании вернуть средства также пока невозможно.