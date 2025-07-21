Пассажиры задержанных рейсов «Аэрофлота» смогут вернуть деньги онлайн

Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание — действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала.