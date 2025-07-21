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Пассажиры задержанных рейсов «Аэрофлота» смогут вернуть деньги онлайн

Пассажиры задержанных рейсов из Шереметьево могут оформить возврат онлайн.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пассажиры задержанных и отмененных рейсов «Аэрофлота» из аэропорта «Шереметьево» могут онлайн оформить возврат средств за билеты без необходимости обращаться в кассы, сообщили в компании.

«Для вашего удобства оформить возврат средств за билет можно дистанционно — без необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Подайте заявку онлайн», — сообщили в компании.

Там напомнили, что пассажирам предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, ваучеры на питание — действительны в кафе аэропорта. Также осуществляется постоянное информирование посредством громкой связи и непосредственно представителями авиакомпании в различных локациях аэровокзала.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что кассы авиакомпании в аэропорту «Шереметьево» временно не осуществляют переоформление билетов. В кассах и офисах продаж компании вернуть средства также пока невозможно.