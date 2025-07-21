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Минтруда сказало, кому из белорусов снизили страховой стаж для пенсии

Минтруда сказало, кому был снижен страховой стаж для пенсии в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кому из белорусов снизили страховой стаж для пенсии. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве разъяснили, кому из белорусы будет достаточно пяти и десяти лет трудового стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту. Так, пять лет будет достаточно матерям, которые родили и воспитали четверо и более детей до восьми лет. Пять лет страхового стажа предусмотрено инвалидам с детства, а также родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства).

Десять лет страхового стажа предусматривается белорусам, у которых общий стаж не менее 35 лет — у женщин и 40 лет — у мужчин; гражданам, которые проходили военную службу не менее 10 лет и которые не имеют право на военную пенсию при общем стаже у женщин — 20 лет, а у мужчин — 25 лет.

«С 2025 года требуемый страховой стаж для назначения трудовой пенсии по возрасту — 20 лет», — напомнили в Минтруда Беларуси.

Тем временем Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.

Кроме того, Минтруда сказало белорусам про возможность заработать 110 рублей в день.

А еще Минтруда сказало, что делать белорусам, заболевшим до или во время отпуска.