Минтруда сказало, кому из белорусов снизили страховой стаж для пенсии

Десять лет страхового стажа предусматривается белорусам, у которых общий стаж не менее 35 лет — у женщин и 40 лет — у мужчин; гражданам, которые проходили военную службу не менее 10 лет и которые не имеют право на военную пенсию при общем стаже у женщин — 20 лет, а у мужчин — 25 лет.