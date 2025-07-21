Подсудимый экс-мэр Среднеуральска не явился в военный суд

Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин не явился на предварительное слушание по своему делу в Екатеринбургский гарнизонный военный суд. Об этом ЕАН сообщили в суде. При этом Зашляпин не сообщил причину своего отсутствия. В суде будет назначена новая дата предварительного слушания дела.
Ранее ЕАН писал, что бывший мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин задержан за дачу взятки сотруднику УФСБ по Свердловской области.
Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, в октябре 2021 года Андрей Зашляпин и Видади Мустафаев (всем сообщал, что является представителем федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по УрФО — прим. ЕАН) встретились в екатеринбургском кафе Plov Project с капитаном УФСБ. Он за 10 млн рублей предложил повлиять на неких сотрудников правоохранительных органов, чтобы минимизировать последствия для работников принадлежащей Зашляпину коммерческой организации, которые могли наступить в ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников администрации Среднеуральска.
На основании этого в отношении Зашляпина возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере». В отношении Мустафаева возбуждено дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Накануне судебного заседания редакция ЕАН связалась с Видади Мустафаевым, который сейчас претендует на место главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Видади заявил, что больше не проходит по этому уголовному делу.