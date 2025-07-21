Подсудимый экс-мэр Среднеуральска не явился в военный суд

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, в октябре 2021 года Андрей Зашляпин и Видади Мустафаев (всем сообщал, что является представителем федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по УрФО — прим. ЕАН) встретились в екатеринбургском кафе Plov Project с капитаном УФСБ. Он за 10 млн рублей предложил повлиять на неких сотрудников правоохранительных органов, чтобы минимизировать последствия для работников принадлежащей Зашляпину коммерческой организации, которые могли наступить в ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников администрации Среднеуральска.